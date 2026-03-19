チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが18日に行われ、トッテナム・ホットスパー（イングランド）とアトレティコ・マドリード（スペイン）が対戦した。プレミアリーグで苦戦を強いられ、国内2つのカップ戦でも既に敗退したトッテナム・ホットスパーにとって、今季のCLは残された“最後の希望”と言うこともできる。リーグフェーズの時は前任者のトーマス・フランク氏がチームを率いて