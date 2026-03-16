不倫は巧妙に隠しているつもりでも、意外なところから露見することも。決定的なミスというより、日常の中の小さなミス。ほんの一瞬の油断が、関係を明るみに出してしまうケースも少なくありません。スマホの通知を見落とす一番多いミスはスマホの通知の見落とし。LINEの表示、名前の登録ミス、消したつもりのメッセージ履歴など、ほんの数秒画面が見えただけで、関係に気づかれるケースがあります。話の辻褄が合わなくなる「その日