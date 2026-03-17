トキ（環境省提供）環境省は17日、絶滅の危険度をまとめた「レッドリスト」で、国の特別天然記念物「トキ」を、3段階ある絶滅危惧の分類の中で、最も深刻な「絶滅危惧1A類」から「絶滅危惧1B類」に1段階引き下げた。新潟県佐渡市で放鳥が進み、2024年12月末に計576羽が生息すると推定されており「活動の成果で、野生下の生息数が回復している」と判断された。レッドリストはおおむね5年ごとに見直しがあり、今回は鳥類と爬虫類