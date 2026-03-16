春のフルーツをたっぷり味わえる贅沢なティータイムが登場。タカノフルーツパーラーでは、2026年4月1日（水）から5月7日（木）まで「タカノフルーツティアラ フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」を開催します。カットフルーツ食べ放題と華やかなアフタヌーンティーセットを120分楽しめる人気プラン。苺とマンゴーを主役に、