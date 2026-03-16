小型犬にも散歩は必要？ 度々議題に上がる「小型犬に散歩は必要か否か」という論争ですが、結論から言うと、小型犬にも散歩は必要です。なぜ運動量を多く必要としない小型犬にも散歩が必要なのか、その理由をみていきましょう。 屋外に出てリフレッシュできる 小型犬に散歩が必要な理由の1つは、屋外に出ることでリフレッシュできるからです。飼い犬は1日中、家の中で過ごさなければなりません。ずっと同じ場所にいると、気が