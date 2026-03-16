フジマックが急反発している。前週末１３日の取引終了後に、２６年１２月期連結業績について、最終利益を２２億５０００万円から４２億円（前期比７９．３％増）に上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２０円の年４０円から中間・期末各３０円の年６０円（特別配当２０円含む）へ引き上げたことが好感されている。 同社及び子会社が東京都港区に保有する土地（賃貸用不動産）を譲渡するのに伴い、固定資産売却益３１