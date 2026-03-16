「父親を名乗りながらも生年月日すら答えられない夫、不審者すぎる」【話題になった投稿】「同伴してきた夫さん、何も把握してないので…」と連絡がそんな投稿がXで大きな反響を呼びました。投稿したのは、5歳・3歳・1歳の3人きょうだいを育てる森野果実さん。発端は、5歳の長男が救急搬送された日の出来事でした。現在、息子さんはインフルエンザと診断され、すでに元気に過ごしているといいます。「腸閉塞の可能性」AIの言葉で血