6回に逆転3ランを許した■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の伊藤大海投手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ代表戦に4番手で登板。アブレイユに逆転3ランを浴び、これが決勝点となった。試合終了の瞬間、伊藤は三塁側ベンチから動けず、グラウンドを見つめていた。1点リードで迎えた6回から登板