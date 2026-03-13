第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、新人俳優賞に選ばれた7人がスピーチを行った。 参考：『パンチドランク・ウーマン』に『豊臣兄弟！』も河内大和が重宝され続ける理由 まずは、『8番出口』で“歩く男“を演じた河内大和が「新人俳優賞を受賞されたみなさまの中に僕がいることこそが最大の“異変“だと思うんですけれども」と会場