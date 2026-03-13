「HERA（ヘラ）」は、美の象徴“チェジュカメリア”の生命力に着想したスキンケアのファーストステップ「コンフィー コンディショニングエッセンス」を、2026年3月19日（木）に全国発売する。■洗顔後すぐの一滴で、うるおいを受け入れる肌へ洗顔後すぐのファーストステップとして使用することで、乾燥による肌荒れやくすみ、毛穴など複合的な肌悩みにアプローチするブースティングエッセンスが登場。次に使うスキンケアのうるおい