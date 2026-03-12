どちらかの家庭が崩壊する漫画【漫画】本編を読むSNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、7巻、8巻が立て続けに発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。今回は、7巻の制作秘話について横山さんに話を聞いた。■対称的な2つの