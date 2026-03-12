【ドロ沼】「オレは最低の人間だ」かつての不倫相手が元妻に復讐!?企みを知った夫が決死の闘いに挑む【作者インタビュー】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、7巻、8巻が立て続けに発行され注目を集めている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。今回は、7巻の制作秘話について横山さんに話を聞いた。
作者・横山了一さんが描く本作、「どちらかの家庭が崩壊する漫画」はSNSでの投稿を皮切りに話題を呼び、書籍化するまでに至った人気シリーズである。本作の人気の秘密について「わかりやすく対称的な2つの家庭が出てきて、それぞれに話が進むところでしょうか。いろいろなパターンで描きましたが、やはりヤンキーとエリートはいい組み合わせですよね(笑)」と語る横山さん。書籍が7巻・8巻まで発売され「すでにXなどで完結しているだけにさすがに大きな反響というのはありませんが、カラー版(6巻まで)の続きを気にしてくださっていた方もいると思っております！」とファンに向けてコメントを残してくれた。
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、一見、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。しかし、夫の浮気や義母の非常識な言動などに耐えきれなかったユイは、さまざまな人たちの協力のもと、ようやくシュウに離婚を認めさせることに成功する。離婚後、互いに新たな生活を送っていたユイとシュウ。そんなある日、シュウは街中でかつての不倫相手・モナと出会う。そこで、モナのユイへの歪んだ復讐心と企みを知ってしまい…？
一筋縄ではいかないストーリー展開で魅力がつきない本作。それぞれの想いが細やかに描かれる「どちらかの家庭が崩壊する漫画」をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
