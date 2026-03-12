地中にあったパイプが地上に隆起した事故で、少なくとも数日間、交通規制が続く予定です。11日、大阪・梅田の新御堂筋で一時13メートル隆起した地中のパイプは、現在も約1.6メートル地面からせり出していて、周辺の道路では交通規制が続いています。通勤する人は、「行けるのかなと思ったら、まだ行かれへんから、どうしようかなって。こっちまた戻っていきます。ただただ怖いです、心配です。ほかにもどこかでなるんじゃないかな