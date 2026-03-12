2023年12月、覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、懲役2年8月の実刑判決が確定した元「KAT-TUN」の田中聖（こうき）。長らく表舞台から姿を消していたが、出所後初めてYouTubeに登場し、注目を集めている。発端となったのは、俳優で演出家の田中彪（ひょうが）が3月11日、YouTubeに投稿した動画「年に一度の家族旅行」。田中家は5人兄弟で、次男の聖、三男の彪、四男で「SixTONES」の田中樹（じゅり）、五男で俳優の田中彗