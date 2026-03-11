中国メディアの南方都市報によると、広東省東莞市の東莞香市動物園で飼育されている2頭のトラが痩せて骨と皮になっているとの声がインターネット上に寄せられ、市民の間でトラの飼育と健康状態への懸念が高まった。ネット上で拡散した動画には、、痩せて元気がない2頭のトラが園内を歩き回っている様子が映っていた。取材に応じた動物園の職員によると、2頭はアムールトラで、健康状態は良好だが、高齢のため吸収力が衰え、筋肉量