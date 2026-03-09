千葉県市川市動植物園が8日、公式Xを更新。話題のニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、ファンから心配されていた左腕について説明した。【写真】「ごはんをモリモリ」飼育員が説明した子ザルのパンチくんの近況投稿では、飼育員が「ご心配の声もある左腕について、今日改めて獣医の診察を受けました。腫れや熱感は無いですが、今後も経過観察を続けます。今日もごはんをモリモリ食べ、元気いっぱいに過ごし