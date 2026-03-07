三重県紀北町沖で7日、プレジャーボートで釣りに出ていた62歳の男性がうつ伏せで浮いているのが見つかり、死亡が確認されました。尾鷲海上保安部によりますと、7日午前9時ごろ、紀北町の島勝浦沖で「1名がうつ伏せ状態で浮いている」と釣りをしていた男性から118番通報がありました。巡視艇などが出動し、島勝灯台の北東およそ3キロの沖合で名古屋市昭和区の会社役員・野田富喜由さん(62)を発見しましたが、その