猫と子と母【漫画】本編を読む母親とは折り合いが悪かった。そんな母が他界し、四十九日を迎えた日、突然子猫が現れた。まるで母親の生まれ変わりのような気がして、その猫を飼うことに決めたかっく( @cak221)さんの創作漫画「猫と子と母」を紹介するとともに、作者の思いを聞いた。■「血が繋がっているから」という理由だけで終わらせたくなかった123本作「猫と子と母」を描いたきっかけについて、作者のかっくさんは「『母と娘