「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、ローファータイプの新モデル「ハンドボール スペツィアル ローファー（HANDBALL SPEZIAL LOAFER）」を発売した。CONFIRMED アプリ、アディダス オリジナルス一部直営店と一部取扱店で販売している。【画像をもっと見る】新モデルは、1979年にインドアスポーツ用シューズとして登場した「ハンドボール スペツィアル（HANDBALL SPEZIAL）」のスエー