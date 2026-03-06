ＴＢＳが６日、都内の同局で春の改編説明会を実施。昨年３月から放送されていたバラエティー番組「タミ様のお告げ」（月曜、後９・００）を３月いっぱいで終了し、過去に２度特番として放送されてきた「テレビ×ミセス」を後番組としてレギュラー放送することを発表した。「テレビ×ミセス」は、３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが、豪華アーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなど、この番組ならでは