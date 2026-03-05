第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、いよいよ開幕した。満員となった東京ドームで行われているプールCでは、チャイニーズ・タイペイがオーストラリアに0-3で敗れる“波乱の幕開け”となった。は6日、そのチャイニーズ・タイペイ相手に初戦を迎える。大きな注目を集めるWBCだが、海外ブックメーカーでは各プールごとの「突破オッズ」を掲載