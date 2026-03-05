4日（水）にセリエA女子のプレーオフ準々決勝2ndレグが行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはキエリとアウェーで対戦した。 レギュラーシーズンを4位で終えたノヴァーラ。プレーオフ準々決勝ではレギュラーシーズン5位のキエリとの対戦となると、ホームで行われた1stレグはセットカウント3-1で勝利していた。 第1セット、石川はスターティングメンバ