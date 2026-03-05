4日（水）にセリエA女子のプレーオフ準々決勝2ndレグが行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはキエリとアウェーで対戦した。

レギュラーシーズンを4位で終えたノヴァーラ。プレーオフ準々決勝ではレギュラーシーズン5位のキエリとの対戦となると、ホームで行われた1stレグはセットカウント3-1で勝利していた。

第1セット、石川はスターティングメンバーに起用されるが、ノヴァーラは立ち上がりから相手の高いブロックに苦しみ、連続得点を許す。しかし中盤、石川のスパイクで逆転に成功。ここから、フェデリカ・スクアルチーニのブロックポイントも決まり流れを掴んだノヴァーラは25-20でセットを先取した。

しかし第2セット、第3セットはキエリの強烈なスパイクと高いブロックが立ちはだかる。ノヴァーラもミスが重なり22-25、21-25と連続でセット落とした。

勝負の第4セット、ノヴァーラのエースアタッカー、タチアナ・トロクのスパイクでキエリを突き放す。終盤も要所でブロックが決まり、ノヴァーラは流れを掴み25-18でセットを奪い返した。

勝負の行方は最終セットへ。序盤からキエリのミスが重なり、ノヴァーラが6-1と5点差をつける。このまま逃げ切りたいノヴァーラだが、ここでもキエリのブロックに苦しみ10-11と逆転を許す。その後は一進一退の攻防となりデュースにもつれ込むが、ノヴァーラが粘りを見せ18-16で最終セットを制した。

石川は全セットでスターティングメンバーとして出場し、アタックで11得点を記録。接戦を制したノヴァーラは2連勝で準決勝進出を決めた。

■試合結果



ノヴァーラ 3-2 キエリ

第1セット 25-20

第2セット 22-25

第3セット 21-25

第4セット 25-18

第5セット 18-16

