Afternoon Teaの桜スイーツが登場♡春限定メニューで優雅なティータイムを満喫

春の訪れを感じる季節にぴったりな、桜と苺をテーマにしたスイーツやドリンクがAfternoon Teaに登場します。見た目も華やかな春限定メニューは、穏やかな午後のティータイムを彩る特別なラインナップ♡やさしい甘さと爽やかな味わいが重なり合い、心までほっとほどけるような時間を楽しめそうです。桜の香りと苺の甘酸っぱさを味わいながら、春らしいひとときを過ごしてみませんか♪

桜と苺が彩る春スイーツ

さくらと苺のモンブランワッフル



価格：紅茶付き1,850円（税込）

表面はサクッと、中はふんわり焼き上げたワッフルにレモンチーズホイップを重ね、さくらホイップと苺をトッピング。

ほんのり桜が香るストロベリーソースやさくらアイス、ホワイトチョコとメレンゲのグラノーラを添えた、春の味覚を満喫できる一皿です。

販売期間：3月5日（木）～4月22日（水）

販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く）

さくらと苺のショートケーキ



価格：1,000円（税込）

ふわふわのスポンジに、桜が香るストロベリーホイップとフレッシュ苺をサンド。

さくらんぼジャムのほのかな酸味がアクセントになり、やさしい甘さの中に春らしい爽やかさを感じられるケーキに仕上がっています。

販売期間：3月5日（木）～4月22日（水）

販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く）

珈琲館で味わう苺のご褒美時間♡春限定ホットケーキ登場

春限定ティードリンクも充実

さくらとストロベリーのティーソーダ



価格：1,250円（税込）

ストロベリーハイビスカスティーに、桜と苺の甘酸っぱいソースやさくらアイス、ソーダを重ねた爽やかなドリンク。すっきりとした飲み心地で、春のティータイムにぴったりです。

3/27「さくらの日」から1週間限定で、サクサクのフィアンティーヌを添えた「満開スペシャル！さくらとストロベリーのティーソーダ」も登場予定です。

販売期間：3月5日（木）～4月22日（水）

販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く）

※「さくらの日」は、1992年に公益財団法人・日本さくらの会によって制定されました

さくらと苺のミルクティー



価格：1,050円（税込）

さくらが香る苺ミルクにコクのあるアッサムを合わせたミルクティー。やさしい甘さと紅茶の深みが重なり合う、ほっとする味わいが楽しめます。

販売期間：3月5日（木）～4月22日（水）

販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く）

フルーツエードティー ピーチ＆ライチ



価格：1,150円（税込）

はちみつ入りピーチピューレにピーチアールグレイのアイスティーを合わせ、ライチとジャスミンが香るジュレを重ねたフルーツエードティー。白桃の果実感と華やかな香りが楽しめる爽やかな一杯です。

販売期間：3月5日（木）～4月22日（水）

販売店舗：アフタヌーンティー・ティールーム（一部店舗を除く）

※数量限定のため、なくなり次第終了します。

※食材等の都合により、予告なく展開店舗や実施期間が変更になる場合がございます。

春のティータイムを楽しもう

桜と苺を組み合わせた春限定メニューは、見た目の華やかさと味わいのバランスが魅力。スイーツからドリンクまで揃ったラインナップは、その日の気分に合わせて選ぶ楽しさもあります♡

お気に入りの一品を見つけて、春らしいティータイムをゆったり楽しんでみてはいかがでしょうか。季節限定の味わいをぜひチェックしてみてください♪