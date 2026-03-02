今回、Ray WEB編集部は細かすぎる男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はマッチングアプリで知りあった男の子が気になっています。ある日そんな彼と会うことになるのですが、デート中にトラブルが起きて……！？細かすぎるカナトくんに困惑する主人公。小銭がない彼女はカナトくんの1円単位の割り勘に、どう対応するのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読