2026年3月1日放送の「サンデー・ジャポン」（TBS系）に出演したグラビアアイドルの黒嵜菜々子さんが同日にXを更新。番組内で未成年時の飲酒を示唆するかのような発言をしたことについて釈明した。

「整理できないまま発言してしまいました」

問題となっているのは、番組内でWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について取り上げている際の黒嵜さんのコメントだ。生粋のジャイアンツファンだという黒崎さんは、23年3月に行われた前回のWBCを観戦したことを明かし、「ひとりで行きました。ビール飲みながら、隣のおじさんとイエーイ！ってやってました」と話していた。

しかし、黒嵜さんは2003年5月16日生まれ。23年のWBC第5回大会の時期はまだ19歳ということになる。そのため、ネット上からは未成年飲酒の可能性について指摘する声が上がっていた。

これを受け、黒嵜さんは同日にXを更新し、「久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました」と前置きし、「そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のWBCを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました」と釈明した。

また、「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」「トーク力付けられるように頑張っていきますので、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

また、マネージャーもXで、「本人自身とても緊張しておりました」「そのため、最近ジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した際のエピソードと、前回のWBCを観戦した時の話が頭の中で混ざってしまい、うまく整理できないままお話ししてしまいました」と同様の説明を行っていた。