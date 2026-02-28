ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が28日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨む。大谷翔平（ドジャース）は、この日もフリー打撃を実施し、豪快な柵越えを連発。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇に向けて調整を進めた。選手紹介では中日のマスコット・ドアラがハイタッチを構えていたが、まさかのスルー。大谷に反応してもらえず、ドアラは両手を挙げて「やれや