ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が28日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨む。大谷翔平（ドジャース）は、この日もフリー打撃を実施し、豪快な柵越えを連発。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇に向けて調整を進めた。選手紹介では中日のマスコット・ドアラがハイタッチを構えていたが、まさかのスルー。大谷に反応してもらえず、ドアラは両手を挙げて「やれやれ」のリアクションを取った。

この試合にメジャー組は出場できないが、練習のフリー打撃では鈴木誠也、吉田正尚とともにさすがのパワーを見せつけた。大谷は25スイング中9本のさく越え。鈴木とともに5階席に放り込む特大の一発もあった。

試合前の選手紹介でも登場し、大谷にはひときわ大きな歓声が起きた。ここで待ち構えていたドアラはハイタッチの構えを見せていたが、スルーされてしまった。がっくりしたのか、両手を広げて「やれやれ」のリアクション。いじられっぷりでも愛される人気マスコットが、ある意味注目を集めた。



（THE ANSWER編集部）