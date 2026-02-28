十分すぎるほどの財産を手にしても、働き続ける人がいる。ビル・ゲイツは慈善事業に力を注ぎ、ウォーレン・バフェットは投資と寄付をやめず、マーク・ザッカーバーグも社会への還元を掲げて活動を続けている。生活のためでも、義務感でもないのに、なぜ彼らは仕事から離れないのか。作家・浅生鴨はこの素朴な疑問を手がかりに、働くことがお金以上に私たちにもたらしているものを掘り下げていく。※本稿は、作家、広告プランナーの