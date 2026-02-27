友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はカフェでバイトをしています。ある日お店にはあまり来ないような、若いお客さんがやってきました。後日お店の前に行列ができ、驚く主人公と店長。一体なぜこんな行列ができたのでしょうか！？原案：Ray WEB