ドジャース・大谷翔平（31）の専属通訳を務めていた水原一平受刑者（41）が収監されてから約8か月。違法賭博や詐欺などで世間を大騒がせしたスキャンダルだったが、大谷はそのショックをものともしない活躍を続け、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整中だ。そんな中、粛々と塀の中で暮らす水原受刑者にも、ひそかな変化があったようだ。【写真を見る】スキャンダル後、身を寄せ合って過ごすA