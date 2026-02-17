中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表が１７日、国会内で会談し、１８日召集の特別国会で連携することを確認した。３党の合流は議題に上がらず、当面見送られることになった。会談では、首相指名選挙で立民と公明も小川氏に投票することで大筋合意した。３党の幹事長と国会対策委員長が定期的に協議することや、部会を統合して合同で政策協議を実施することでも一致した。会談に先立ち小川氏は、