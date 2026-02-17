今回、Ray WEB編集部は、推し活トラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。席に座ろうとすると、リカコがまさかの行動を...！原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと】私の席を横取り！？すると非常識なオタ友に“まさかの悲劇”が...！