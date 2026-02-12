【チェシャー 音楽絢爛ケットシー】 2月16日 出荷開始 価格：26,200円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「チェシャー 音楽絢爛ケットシー」を2月16日に出荷開始する。価格は26,200円。 本商品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤル所属重巡洋艦「チェシャー」を1/7スケールでフィギュア化したも