中道改革連合の代表選が１３日に行われ、立憲民主党元幹事長の小川淳也氏が新代表に選出された。元総務政務官の階猛氏は破れた。小川氏は「党内の体制を整え、各党との連携を深め、具体的な成果で国民生活に貢献できるよう全力を尽くす」と意気込んだが、前途は多難だ。中道は改選前１６７議席から４９議席に減少。代表選は２７票対２２票となった。党内には性急な新党結成や旧公明党出身の議員が比例名簿で上位となったことに