話題のあの人がメンバーカラーとリンクしたメイクで登場！ 今回は、CANDY TUNEの立花琴未さんです。責任感を持って、全力で「赤」をやらせてもらってます！最初に「赤」っていうメンバーカラーが決まったときにはもう、「全力でやらせてください！」っていう気持ちでした。アイドルグループの「赤」って、どうしても目に留まりやすいし、私の中ではすごく責任感が必要な色。絶対に崩したくないから「強い赤でいよう！」とそのとき