CANDY TUNE¡¦Î©²Ö¶×Ì¤¡Ö¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤´¶¤¬É¬Í×¤Ê¿§¡× ¥á¥ó¥«¥é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
ÏÃÂê¤Î¤¢¤Î¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡ª º£²ó¤Ï¡¢CANDY TUNE¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡ÖÀÖ¡×¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
ºÇ½é¤Ë¡ÖÀÖ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÀÖ¡×¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤´¶¤¬É¬Í×¤Ê¿§¡£ÀäÂÐ¤ËÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¶¯¤¤ÀÖ¤Ç¤¤¤è¤¦¡ª¡×¤È¤½¤Î¤È¤·è¿´¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼Â¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¡ª ÉáÃÊ¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿¼¤á¤ÎÀÖ¥ê¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç¹¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢ÈþÍÆ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È©¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ä¶¥Þ¥Ã¥È¡ª ¾ÈÌÀ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥äÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤ÈµÕ¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÊÝ¼¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Î¤»¤ë²¼ÃÏ¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÏÄ¶¥µ¥é¥µ¥é¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏUV¥±¥¢¡£Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æü¾Æ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥êÅÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤Æ¤âÆü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª »ä¡¢¤ª¤¦¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µÙÆü¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤²È¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤ÎÄ«¤â¤·¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÚWEB¸ÂÄê¡Û⽴²Ö¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¡ª 5¤Ä¤Î¼ÁÌä
❓ ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡©
Â«´¶¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ä⽑¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤º½¢¿²Á°¤Ë¤Þ¤Ä⽑ÈþÍÆ±Õ¤òÅÉ¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥È¡£Ä«¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥³¡¼¥»¡¼¤Î¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦⼀⽣»È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦⼤¹¥¤¤Ê¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¿ôËÜ¤º¤Ä¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÂ«´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò²¿²ó¤«·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
❓ Æ°²è¡Ö¥Ý¡¼¥Á¤Î¤Ê¤«¤ß¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»È¤¤⽅¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Î¤Ê¤«¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
»ä¡¢¥¤¥¨¥Ù¤«¥Ö¥ë¥Ù¤«ÈùÌ¯¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â°Õ⾒¤¬È¾¡¹¤Ë¤ï¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥Ö¥ë¥Ù¤Ã¤Ý¤¤⾊1ËÜ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Ù¤¯¤¤¤Ä¤â°Ê²¼¤Î½çÈÖ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥Ù¤Î⼈¤Ë¤â¥Ö¥ë¥Ù¤Î⼈¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥»¥¶¥ó¥Ì ±Æ⾊¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥«¡¼ 02¤ÇÎØ³Ô¤ò¼è¤ë¡£¾å¿°¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥Ã¥×µ¤Ì£¤Ë¡£¥¤¥¨¥Ù¤Ã¤Ý¤¤⾊¤ÎFORENCOS ¥½¡¼¥¯ ¥¿¥È¥¥¡¼ ¥Æ¥£¥ó¥È 06¤ò²¼ÃÏ¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ë¡£¤Û¤É¤è¤¯¥Þ¥Ã¥È¤ÇÁ´Á³Íî¤Á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤Ë⼊¤ê¡£¿°¤ÎÆâÂ¦¤ËÄ¶¥Ö¥ë¥Ù¥«¥é¡¼¤Îrom&nd ¥¶ ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È 16¤ò½Å¤Í¡¢¾å²¼¤Î¿°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶⽬¤ò¤Ü¤«¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤Êmuice ¤Á¤å¤ë¥ê¥Ã¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼ SP15¤ò½Å¤Í¤Æ¥Ä¥ä¤ò½Ð¤¹¡£
❓ ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡ª ⼩¤µ¤¤º¢¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã´Ñ¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢°ã¤¦À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ⾏¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£ÆÃ¤Ë⽇ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï15ºîÉÊ¤¯¤é¤¤´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ØÍ¶²ý¤Î⽇¡Ù¡Ø⼤ÄÉÀ×¡Ù¡ØÌÀ⽇¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤⽇¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤¬ÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ß¡£Netflix¤Î¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤âÁá¡¹¤Ë´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
❓ CANDY TUNE¤Î³èÆ°¤Ç¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¤³¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ëº¢¤Ë¤ÏÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8⽉Ëö¤Ë¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î¸©¤Ë⾏¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤ÇÃæ³Ø⽣¹ç¾§ÃÄ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ª »ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ã⼦¤Ç¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÏËèÇ¯⾒¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê⼈¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î⼈¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
❓ ºÇ¶á¤È¤¤á¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÆÃÅµ²ñ¤Ç¡¢4ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î⼥¤Î⼦¤È⼀½ï¤Ë¥Á¥§¥¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤È¤¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î⼦¤Ï»ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î⾚¤¤¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤ª⺟¤µ¤Þ¤È⼀½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¾È¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÅµ²ñ½ªÎ»¸å¤ËX¤ò⾒¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤Î⼦¤È¤Î¥Á¥§¥¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿⼦¡¢Ã¯¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤Î⼥¤Î⼦¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª ¤ªÍ§¤À¤Á¡ª¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤Î¾ðÊó¤ò⾒¤Ä¤±¤Æ¡¢¤«¤Ã¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤È¤¤á¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
💄 º£²ó¤Î»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é¡ªÎ©²Ö¶×Ì¤
¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤³¤È¤ß¡¡2002Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£CANDY TUNE¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°¦¾Î¤³¤Ã¤Á¤ã¤ó¡£10/1¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£Æ±Æü¤è¤ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖTUNE QUEST¡×¤ò³«ºÅ¡£9/19¤Î¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤É¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£
¼Ì¿¿¡¦KAZUYUKI EBISAWA¡Êmakiura office¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥À¥è¥·¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦Ý¯°æ²ÚÆà¡ÊHITOME¡Ë¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¸Å²°Èþ»Þ
°áÁõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
anan 2462¹æ¡Ê2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê