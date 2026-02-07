オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」の新グッズ「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer．）」を2月上旬に発売します。【写真】お手玉風＆這型ぬいぐるみSとLでかわいさが違う？大きいサイズも