往年の名車が復活！自動車の世界では、過去の名車が現代技術によって新たな姿で甦る瞬間があります。単なる懐古趣味にとどまらず、当時の思想や情熱を未来へつなぐ試みは、多くのファンの心を惹きつけてやみません。そんな象徴的な一台が、2025年3月18日にルノーから発表されました。小型でありながら圧倒的な存在感を放つ新型モデル「ルノー5ターボ 3E」です。【画像】超カッコイイ！ これが“「550馬力×後輪駆動」の斬新「