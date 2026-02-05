ＮＴＴは５日、２０２６年３月期連結決算国際会計基準）の業績予想を下方修正した。最終利益の予想を昨年５月時点の１兆４００億円から７５０億円引き下げ、前期比３・５％減の９６５０億円とした。携帯電話事業の競争激化でＮＴＴドコモの業績低迷が響いた。売上高にあたる営業収益も、従来予想を２６０億円下方修正し、１４兆１６４０億円と見込んだ。２５年９月時点の国内携帯電話市場でドコモのシェア（占有率）は３３