「防衛省が、“イスラエル製ドローン”の入札を取りやめてくれるまで、ハンストを続けます。少なくとも入札日の2月17日までは、ここに居座るつもりです」そう話すのは、「ジェノサイドに抗する防衛大学校卒業生の会」（以下、防衛大卒業生の会）代表の平山貴盛さん（29）。最低気温が1℃を下回る厳しい寒さの中、1月26日から防衛省前でハンストを続けている。初日には、防衛大臣および防衛装備庁長官宛の要求書を防衛省職員に手渡