絢香が、2月1日にデビュー20周年を迎えた。あわせて、最新アーティストビジュアルや20周年ロゴ、特設サイト公開とともに20周年記念企画が多数発表された。まず、全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞の開催が決定した。9月18日の東京・府中の森芸術劇場を皮切りに、10月25日の大阪城ホールと、ツアーファイナル公演となる11月29日の日本武道館のアリーナ公演を含む、全20公演。本ツアーでは、デビュー当時から長く愛され