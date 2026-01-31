29日夜、東京・台東区の路上で、現金4億2000万円が一度にすべて奪われる強盗事件がありましたが、大金を巡る事件は羽田空港、さらに香港でも起きていたことがわかりました。■大金を巡る事件、香港でも…30日夜に急展開を迎えた、多額の現金を巡る一連の事件。その舞台は、香港でした。日本時間の30日、香港の繁華街で日本人の男性2人が男2人に襲われ、約5800万円を奪われる強盗事件が発生。この日本人の被害者は、30日未明に日本