美容室のメニューにある「ヘッドスパ」。リラックスできる施術の一つとして知られていますが、具体的にはどのような効果が期待できるのでしょうか。また、頭皮環境を整える目的でヘッドスパを受ける場合、適切な頻度はどれくらいなのでしょうか。注意点も含め、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【実はNG！】「えっ！？」これが、美容室に行くときに着てはいけない“