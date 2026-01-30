美容室のメニューにある「ヘッドスパ」。リラックスできる施術の一つとして知られていますが、具体的にはどのような効果が期待できるのでしょうか。また、頭皮環境を整える目的でヘッドスパを受ける場合、適切な頻度はどれくらいなのでしょうか。注意点も含め、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

30代は1カ月半に1回のペースで受けるのがおすすめ

Q.そもそも、美容室で「ヘッドスパ」を受けると、どのような効果が期待できるのでしょうか。

原木さん「ヘッドスパは頭皮の汚れをしっかり落として、健康な髪が育ちやすい環境を整えてくれます。頭皮の凝りをほぐすことで目の疲れや肩こりの軽減にもつながりますし、マッサージによって心地よくリラックスできるので、ストレス解消や気分のリフレッシュ効果も期待できますね。

また、血行も良くなるので、冷えとむくみの改善、神経系の病気の予防にもつながるといわれています。血管系の病気を未然に防げるという仮説もあるようです」

Q.ヘッドスパを受けるのに適切な頻度について、教えてください。1回受けただけでは効果が見られないと聞きますが、本当なのでしょうか。

原木さん「たまに受けてみるだけでもリフレッシュ効果はあるのですが、やはり『頭皮環境を整える』という本来の効果をしっかり感じるには継続が大切になりますね。

理想的な頻度については『頭皮のターンオーバー（生まれ変わる周期）』が関係してくるので、年齢によっても違いが出てきます。例えば20代だったら約28日、1カ月に1回です。30代では約45日なので、1カ月半に1回、40代で約55日なので2カ月に1回の頻度がいいでしょう。50代であれば2カ月半に1回、60代は3カ月に1回というように、年齢が上がるほどに間隔も長くなります。

もちろん、単に『凝りをほぐしたい』『リラックスしたい』がメインであれば、年齢に関係なくいつ受けても良いと思います。 目的が頭皮の健康か、リラックスかで適した頻度は変わってきますね」

Q.ヘッドスパを受ける際の注意点はありますか。例えば頭皮の状態によっては、ヘッドスパを避けた方がよいケースはあるのでしょうか。

原木さん「頭に傷やたんこぶ、湿疹などの外傷がある場合は症状が悪化してしまう可能性があるため、控えた方が良いのではないでしょうか。

それから、ヘッドスパは30分から1時間、姿勢を維持していただくことが多いので、首や肩などに不調がある人、同じ体勢でいるのがつらい人も避けた方が良いかもしれません。頭皮に不安がなくても、こういった場合は事前にご相談いただけるとありがたいですね」

「ヘッドスパ」はリラックス効果だけでなく、凝りやむくみの緩和、神経系・血管系の病気へのアプローチも期待できることが分かりました。日々の疲れやストレス解消のため、メンテナンスとして定期的にヘッドスパを受けてみるのもよいかもしれません。