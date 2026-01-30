巨人は２９日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。１軍は４２人中１４人が新戦力。育成選手も３人と若手が多くフレッシュな顔ぶれとなった。阿部慎之助監督（４６）は「名前とか実績とかを抜きにして」とファームも含め全員にチャンスがあると改めて明言。また、キャンプ期間中に臨時コーチを務めるＯＢの松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝に積極的に質問することを求め、底上げにつながることを