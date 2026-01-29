衆議院選挙が2026年1月27日に公示され、選挙戦に突入しています。そんな中、さっそく注目が集まっているのは高市早苗首相の「ダウンコート」です。真冬ということもあり、女性候補者はダウンジャケットなどを着用しての演説シーンが目立ちますが、そのなかでも高市首相が着用していた、ダウンコートに注目が集まっています。米国メーカーの...SNS上では、米国発のアウトドアメーカー「L.L.Bean」のものではないかと推測され、盛り