高市早苗首相の着用ダウンが「めちゃくちゃ素敵なんだけど」またもや″サナ活″？SNSで話題→ブランド特定か

衆議院選挙が2026年1月27日に公示され、選挙戦に突入しています。

そんな中、さっそく注目が集まっているのは高市早苗首相の「ダウンコート」です。

真冬ということもあり、女性候補者はダウンジャケットなどを着用しての演説シーンが目立ちますが、そのなかでも高市首相が着用していた、ダウンコートに注目が集まっています。

米国メーカーの...

SNS上では、米国発のアウトドアメーカー「L.L.Bean」のものではないかと推測され、盛り上がっています。

サイトを確認すると、「ウィメンズ マウンテン・クラシック・ダウン・コート、シェルパラインド」のSilver Moonによく似ています。

「ボアが付いてて暖かそうでいいな」「めちゃくちゃ素敵なんだけど」「本当高市さんってお洋服のセンスがいい」と、またもやサナ活買いの予感を匂わせる投稿も。

高市総理が着用していると思われる型を公式サイトで探してみたところ、通常は4万2900円でした。なお1月29日現在、30％オフの3万30円で販売されています。

※画像は公式より。

東京バーゲンマニア編集部