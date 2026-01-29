長野大学（長野県上田市）は2026年1月28日、非常勤講師に対し、オンライン授業に一部の学生が遅刻したことに腹を立て、不適切な発言をしたほか、授業を途中で切り上げて全員を欠席扱いにしたなどとして、懲戒処分にしたと発表した。教材削除で「当該授業の学習ができない状態」に発表によると、該当の非常勤講師は40代男性。25年11月25日のオンライン授業で、一部の学生が遅刻したことに腹を立て、学生に対し「不適切な発言」をし