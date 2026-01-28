30年に一度の雨不足が叫ばれる今、湖で異常事態が起きている。水が干上がり、湖の底がむき出し状態に。異変が起きた現場を取材した。取材班が向かったのは、神奈川・相模原市にある津久井湖。人気の観光スポットが異様な光景にお花見や紅葉などで人気の観光スポットだが、目の前に広がっていたのは異様な光景だった。室岡大晴キャスター：私が今いる場所は、本来なら湖の中です。あたりを見てみますと、完全に干上がってしまってい